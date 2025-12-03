Antakya Narlıca Mahallesi'nde Ev Yangını — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde çıkan ev yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle can kaybı olmadan kontrol altına alındı; evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:34
Antakya Narlıca Mahallesi'nde Ev Yangını — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Antakya Narlıca Mahallesi'nde Ev Yangını

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Hatay’da, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde bulunan müstakil bir evde yangın meydana geldi.

Olay, evin yatak odasında başlayan alevlerin fark edilmesiyle gündeme geldi. Durumu gören vatandaşlar derhal itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi; ancak yangın sonucu evde hasar oluştu.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN EVDE HASAR OLUŞTU.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN EVDE HASAR OLUŞTU.

HATAY’DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN EVDE HASAR OLUŞTU.

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği