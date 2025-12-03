Antakya Narlıca Mahallesi'nde Ev Yangını — İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Antakya Narlıca Mahallesi'nde Ev Yangını
İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
Hatay’da, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde bulunan müstakil bir evde yangın meydana geldi.
Olay, evin yatak odasında başlayan alevlerin fark edilmesiyle gündeme geldi. Durumu gören vatandaşlar derhal itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptığı hızlı ve koordineli müdahale sayesinde alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Can kaybı ve yaralanma bildirilmedi; ancak yangın sonucu evde hasar oluştu.
