Kars'ta Yoğun Kar: İl Özel İdaresi Ambulansları Köyden Kurtardı

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, köy yollarında ambulansların ilerlemesini engelledi. İl Özel İdaresi ekiplerinin hummalı çalışmasıyla mahsur kalan ambulanslar kurtarılarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşımı sağlandı.

"Yollar kapandı, sağlık ekipleri mahsur kaldı"

Merkeze bağlı Tekneli köyü, Kağızman Yağlıca köyü ve Digor Türkmeşen köyünde rahatsızlanan vatandaşlara ulaşmak için yola çıkan ambulanslar, yoğun kar birikintileri ve tipiden dolayı ilerleyemeyerek kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri de görüş mesafesinin düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda mahsur kaldı. Durum, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirildi.

"Zamana karşı yarış başladı"

Kısa sürede olay yerine ulaşan karla mücadele ekipleri, iş makineleri eşliğinde ambulansların önünü açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle kapanan yollar tek tek temizlenerek ambulansların geçişi sağlandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucu sağlık araçları kurtarıldı ve müdahale için ilerleyişlerine devam etti.

Hastalar hastaneye ulaştırıldı

Kurtarılan ambulanslar köylerdeki kişilere ilk müdahaleyi yerinde yaptı; hastalar sedyelerle ambulanslara taşındı. Digor Türkmeşen köyünde rahatsızlanan Aydın Abay'a giden ambulansın kara saplanması üzerine, Özel İdare şantiye aracı hastayı köyden alarak ambulansa kadar getirdi. Hastalar daha sonra Özel İdare ekiplerinin açtığı yollardan geçirilerek Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kars'ta kar yağışı ve tipinin devam ettiği belirtilirken, İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda mutlaka zincir ile çekme halatı bulundurulması konusunda uyardı.

KARS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE KÖY YOLLARINDA MAHSUR KALAN AMBULANSLAR, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN HUMMALI ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.