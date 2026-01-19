Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Boot Düsseldorf’ta

Uluslararası fuarda yoğun ilgi ve yeni iş birlikleri

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, dünyanın en büyük yat ve su altı sporları fuarı olan Boot Düsseldorfta yerini aldı. Alan Başkanlığı standı, yerli ve yabancı sektör temsilcileri ile ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Fuar süresince gerçekleştirilen görüşmeler ve yeni temaslar, kurumun uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Gün boyu devam eden temaslar, uluslararası iş birliği fırsatları ve tanıtım faaliyetleriyle fuarda güçlü bir başlangıç yapıldı.

Standta yapılan sunumlar ve karşılıklı görüşmeler, bölgenin kültürel ve tarihsel değerlerinin tanıtımına katkı sağlarken, sektör temsilcileriyle yürütülen temaslar geleceğe dönük projelere zemin hazırlıyor. Alan Başkanlığının katılımı, Gelibolu'nun tanıtımında önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.

Boot Düsseldorf gibi uluslararası platformlarda yer almak, kurumun tanıtım stratejisini güçlendirirken, turizm ve kültür iş birliklerini geliştirme açısından da yeni fırsatlar sunuyor.

