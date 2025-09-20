Antalya Aksu'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yakınlardaki otel dumandan korunmak için tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 01:09
Antalya Aksu'da orman yangını kontrol altına alındı

Antalya Aksu'da orman yangını kontrol altına alındı

Vali Hulusi Şahin: Ekipler hızla müdahale etti, otel tahliye edildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Şahin, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki orman yangını sayısının 2 günde 25'i geçtiğini belirtti.

Şahin, yangının kritik bir noktada çıktığını kaydederek şunları söyledi: "Aksu ve Serik sınırında. Yangının hemen karşısında golf otelleri var. Turizm için önemli bir lokasyonda. Ekipler hızla müdahale ettiler. Dere kenarındaki kuru sazlıklar alev aldığı için çok duman yaptı. Alan dardı. Ekiplerimiz yangının etrafını çevirdi, kontrol altına alındı. Otel, dumandan rahatsızlık olmasın diye tahliye edildi. Otelimizde konaklama söz konusu değil."

Şahin, yangınların insan hareketlerinden çıktığını vurgulayarak, "Rüzgarın fazla olduğu bu dönemde dikkatli olalım. Vatandaşların seralardaki tarımsal atıkları yakmak gibi faaliyetlere asla girmemeleri gerekiyor. Bir izmarit büyük felakete yol açabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Tüm vatandaşların duyarlı olmalarını istiyorum." diye konuştu.

Yangın, Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıktı ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Silahlı Kavga: Konak'ta 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Aydın Nazilli'de Rüşvet Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
3
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
4
Bolu'da D-100'de Kaza: Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı, 4 Ağır Yaralı
5
Merkez Bankası 2024 PPK kararları açıklandı
6
Alanya'da Orman Yangını: Yaylakonak'tan Şıhlar Mahallesi'ne Sıçradı, Müdahale Sürüyor
7
Fas, Yemen ve Lübnan’da Yüz Binler Gazze İçin Sokağa Çıktı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek