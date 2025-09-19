Antalya Aksu'da Orman Yangını: Kumköy'de Müdahale Sürüyor
Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kumköy Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Müdahale ve Ekipler
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.
Gelişmeler ve olası genişleme riskine karşı ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve güvenlik uyarılarına uymaları konusunda uyarıyor.