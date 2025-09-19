Antalya Aksu'da Orman Yangını: Kumköy'de Müdahale Sürüyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı; Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:33
Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kumköy Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve Ekipler

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi devam ediyor.

Gelişmeler ve olası genişleme riskine karşı ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları ve güvenlik uyarılarına uymaları konusunda uyarıyor.

