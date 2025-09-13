Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 21 zanlıdan 5 kişi tutuklandı. Operasyonda iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticiler yer aldı.

Operasyon ve son gelişmeler

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 zanlı serbest bırakıldı, kalan 14 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 6 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 8 zanlıdan; Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Mehmet Okan Kaya, Levent Şapçıoğlu, Tuncay Sarıhan ve İsmail Erdoğmuş tutuklandı. Böcek'in eski gelini Zeynep K. de aralarında olmak üzere 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kronolojisi

Soruşturma kapsamında 5 Temmuzda, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep K. gözaltına alınmıştı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanırken, Zeynep K. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kararın ardından Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

27 Temmuzda; Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanıp tutuklanmıştı.

12 Ağustosta eş zamanlı düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyette serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesinden ihale aldığı belirtilen A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.'nin, hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Rüşvet paralarının yatırıldığı öne sürülen döviz bürosu ve paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atandı.

19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na gelen Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmanın devamında, Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklandı.

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürüyor ve yeni adımların atılması bekleniyor.