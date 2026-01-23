Antalya Büyükşehir’den İlaçlama Personeline Biyosidal Ürün Eğitimi

Antalya Büyükşehir, vektörlerle mücadele kapsamında ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi verip personelin sertifikalarını yeniledi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:58
Antalya Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşerelerle mücadele çalışmalarını güçlendirmek amacıyla belediye bünyesinde görev yapan ilaçlama personeline biyosidal ürün kullanımı eğitimi düzenledi. Eğitimin tamamlanmasının ardından sahada görev yapan Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü personeline Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası verildi.

Eğitim içeriği ve sertifikalandırma

Yıl boyunca sahada görev yapan personele vektörler ve haşerelerle ilgili güncel bilgilerin aktarıldığı eğitim verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Akdeniz Üniversitesinin Sağlık Bakanlığı adına biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri verme yetkisine sahip kurumlar arasında olduğunu belirtti.

Personel sertifikalarının yenilenmesi

Prof. Dr. Çetin, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 10 yıl önce eğitim almış ve sertifika süresi dolmuş personelin belgelerini yenileyebilmeleri için bir günlük temel eğitim almaları gerektiğini söyledi. Çetin, bu eğitimlerin personelin hem kendi sağlığını hem de vatandaş sağlığını korumada önem taşıdığını vurguladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan tüm ilaçlama personelinin sertifikalarının bulunduğunu, düzenli takip yapıldığını ve sertifikası yenilenmeyen kişilerin çalıştırılamadığını ifade etti.

Vatandaşlara uyarı

Prof. Dr. Çetin, vatandaşlara yönelik uyarıda bulunarak kullanılan ürünlerin zehirli olduğunun unutulmaması gerektiğini ve kesinlikle rastgele ilaçlama yapılmaması gerektiğini belirtti. Çetin, ilaçlama hizmetinin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı firmalar ve Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim verilmiş yetkili kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca eğitimlerde sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare ve diğer haşerelerle ilgili yeni gelişmelerin de paylaşıldığını ve personelin bilgilerinin güncellendiğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

