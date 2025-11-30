Antalya'da 10 metrelik ağaç devrildi: İki araç ve bina zarar gördü

Gürsu Mahallesi — Saat 22.30

Sarı alarm verilen Antalya'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'nde 10 metre uzunluğundaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Olay saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Yolun ortasına düşen ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrilerek hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın devrilmesiyle binanın camları kırıldı ve balkonunda zarar meydana geldi.

Komşuların tepkisi

Mahmut Göl: "Kaç defa belediyeye müracaat ettim ağacın kesilmesi için ama özel mülke girdiği gerekçesiyle işlemi yapamadılar. Allah’tan can kaybı yok. İki araç zarar görmüş, binanın camları kırılmış, aşağıda büyük bir hasar var"

Fuat Oral: "Bu ağaç daha önce yatıktı zaten. Belediyeye müracaat ettik, kesemediler. Yağmurdan sonra yıkılacağı belliydi. İyi ki akşam oldu. Gündüz burada kreş var, oteller var ,olumsuz bir şey yaşanmadı. Zararı ağaç kalktıktan sonra göreceğiz. Deprem oldu sandık, binayı aşağıdan doğru traşladı. Tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Sadece iki araç ve komşunun balkonu zarar gördü"

Şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları ve kaldırma işlemleri başlatıldı.

