Antalya'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Antalya'da Cezaevi Firarisi Operasyonla Yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Polisin Başarılı Takibi

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S.'yi teknik takibe aldı. Uzun süren yoğun takip sonucunda, şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.

Yakalama Bölgesi

Pazarcı Mahallesi’ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, firari B.S.'yi başarılı bir şekilde yakaladı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.