Antalya'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı: Yemek Kültürü Değerlendirildi

Antalya'nın Gastronomi Zenginliği Fuarla Öne Çıkıyor

Antalya'da gerçekleştirilen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), kentin zengin yemek kültürünü değerlendirerek önemli bir platform sundu. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi''nde düzenlenen bu fuar, 300 firma ve 1000 markanın katılımıyla dikkat çekiyor.

Gazeteci Gözüyle Antalya'nın Yemek Kültürü Paneli

Fuar kapsamında, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) düzenlediği "Gazeteci Gözüyle Antalya'nın Yemek Kültürü" paneli gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü üstlenen AGC Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Teke, katılımcılar arasında Tarihçi-Yazar Boran Eser Kavaz, Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Hatice Özdemir Tosun ve Antalya Ticaret Borsası Basın Danışmanı Vahide Yanık yer aldı.

Kültürel Zenginlik ve Gastronomi

Kavaz, Antalya'nın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle zengin bir yemek kültürü mirası taşıdığını belirtti. "Bu bölgeden geçen her topluluk kendine özgü bir yemek kültürü bırakmıştır," diyen Kavaz, lezzetlerin özgün hallerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Moderatör Teke, Antalya'nın yemek kültüründe Girit göçmenlerinin sebze ağırlıklı mutfağı ile Yörük mutfağının çeşitliliğinin ön plana çıktığını ifade etti. Yanık ise gastronomide coğrafi işaretlerin önemine dikkat çekerek, Antalya'da son yıllarda coğrafi işaretli ürün sayısının artmaya başladığını sözlerine ekledi. Kentin, coğrafi işaret alabilecek daha çok ürüne sahip olduğunu aktardı.

Gastronominin Turizme Katkısı

AA muhabiri Tosun, Antalya'nın lezzetlerini değerlendirirken gastronominin kentin turizminde giderek daha belirgin bir rol oynamaya başladığını belirtti. "Antalya turizmi sadece sahil, spor, kongre, tarih ve kültür değil, aynı zamanda gastronomi ile de etki yaratmaya başladı." dedi. Alternatif turizm açısından bu tür faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Panelin sonunda, katılımcılara plaket takdim edildi.

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi.

Antalya'da düzenlenen 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (Food Product), Antalya'nın yemek kültürü değerlendirildi.