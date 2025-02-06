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Antalya'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:15
Antalya'da 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Antalya'da 6 Şubat Depremlerine Dikkat Çekildi

Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Hulusi Şahin'in Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Hulusi Şahin, Türk milletinin deprem felaketi karşısında gösterdiği birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Şahin, "6 Şubat sabahı ilk depremin ardından ekiplerimizi enkazlara yönlendirdiğimiz sırada ikinci deprem meydana geldi. Aynı anda çok çeşitli felaketlerle karşı karşıya kaldık. Bu denli geniş bir alanı ve nüfusu etkileyen başka bir deprem yaşanmamıştı." dedi.

Vali Şahin, deprem sonrası yardımların hızlı bir şekilde gelmeye başladığını belirterek, "Toplumların gerçek kalitesi, zor zamanlarda gösterdikleri dayanışmayla ortaya çıkar. Vatandaşlarımız deprem bölgesine gelerek, yardım göndererek ve depremzedelere kapılarını açarak elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.

Afet Yönetiminin Önemi

Afet sonrası yapılacak hizmetlerin önemine de vurgu yapan Şahin, "Yaşadığımız afetlerden ders alarak geleceğe hazırlanmalı, şehirlerimizi deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak inşa etmeliyiz. Afet yönetiminin en kritik noktalarından biri kaynakları doğru zamanda doğru yerlere ulaştırmaktır." dedi.

Adıyamanlılar'dan Anma Etkinliği

Antalya'daki Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen bir diğer anma etkinliğinde de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu. Dernek başkanı Ömer Güllü, 6 Şubat depreminin en fazla etkilenen illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirtti.

Güllü, "Antalya'da yaşayan Adıyamanlılar olarak, depremin ikinci yılı dolayısıyla bir anma etkinliği planladık. Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diliyoruz" diye konuştu.

Antalya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler...

Antalya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Antalya'daki Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Dernekte gerçekleştirilen etkinlikte dua edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

Antalya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler...

Antalya'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Antalya'daki Besnililer Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Dernekte gerçekleştirilen etkinlikte dua edildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

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