Antalya'da Butik Otel Yangını: 2 Turist Öldü, 3 Sanık Yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki butik otelde çıkan yangında 2 Lübnanlı turistin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanması ile ilgili yargılama sürüyor. Olayla bağlantılı 3 sanıkin yargılanmasına Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada İfadeler

Duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali A. ile Mehmet A. ve müşteki ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan Mehmet A. savunmasında, yangının çıktığı otelin sahibi olduğunu belirterek, otelin bulunduğu alanın sit alanı olması nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde iskan ve işletme ruhsatı aldıklarını söyledi.

Mehmet A. ayrıca, "Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klimaların düzenli olarak bakımını yaptırıyoruz. Yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli olarak elektrik ve yangın bakımları yapılmıştı." diyerek, ilgili belgeleri dosyaya sunduklarını ve otelin yangının meydana geldiği haliyle durduğunu, faaliyete açılmadığını ifade etti. Mehmet A. atılı suçu kabul etmedi.

Sanık Ali A. ise şirketin firma yetkilisi olduğunu belirterek üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi. Olayda yaralanan ve vefat eden kişilerin hem kendileriyle hem aileleriyle iletişime geçip maddi ve manevi destek sağladıklarını belirten Ali A., beraat talep etti.

Müşteki Aslı Tokalak da duruşmada ifade vererek Alman vatandaşı olduğunu ve olay günü müşteri olarak otelde kaldığını anlattı. Tokalak, yangında yaralandığını belirterek, "Ben yaşanan olayla ilgili Almanya'dan bir tazminat falan almadım, bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyorlar. Bana çalıştığım zamanlarda ödediğim sağlık sigortası ödendi. Ben çalışmadığım için işsizlik parası aldım. Olayla ilgili maddi ve manevi zarara uğradım, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararı ve Eksiklikler

Mahkeme heyeti, dosyada ve bilirkişi raporunda eksikler bulunduğunu belirleyerek bu eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

22 Temmuz 2023'te Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki bir butik otelde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış ve haklarında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.