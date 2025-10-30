Antalya'da Büyükşehir ve Finike Belediyelerine 3,7 Milyon Lira Çevre Cezası

Bakanlık denetimlerinde Turunçova ve Alakır Çayı yakınlarında atık bırakıldığı tespit edildi; Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine toplam 3,7 milyon lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 11:19
Turunçova ve Alakır Çayı çevresine atık bırakıldığı belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da yapılan denetimler sonucunda açık alanlara atık bırakılması nedeniyle işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı tespit edildi.

Aynı denetimler kapsamında Finike ilçesinde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesi'ne ait araçlarla özellikle bahçe ve sera atıkları ile çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı belirlendi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, her iki belediyeye de Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle Büyükşehir ile Finike belediyelerine toplam 3,7 milyon lira ceza uygulandığını bildirdi. Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.

