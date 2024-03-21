Bist 100
9.140,7 2%
DOLAR
32,03 -1,09%
EURO
34,94 -1,34%
ALTIN
2.230,8 -1,4%

Antalya'da CHP broşürü bırakmak isteyen kişiyle market sahibi arasındaki kavgada 1 ölü

Antalya'da gündüz saatlerinde yaşanan bir olayda, siyasi parti broşürü bırakmak isteyen kişiyle market sahibi arasında çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 20:15
Antalya'da CHP broşürü bırakmak isteyen kişiyle market sahibi arasındaki kavgada 1 ölü

Antalya'da yaşanan acı olay, siyasi bir tartışmanın şiddetle sonuçlanmasıyla gündeme geldi. Bir bakkal işletmecisi ile CHP'den broşür dağıtmak isteyen kişi arasında başlayan tartışma, büyük bir trajediye dönüştü. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar çekildi ve çıkan çatışmada Haktan Faik Çoban (21) ile Burak Devran Çoban'a (27) ateş açıldı. 

Yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Haktan Faik Çoban kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük bir üzüntü ve endişeye yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
2
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
3
Tekirdağ’da korkunç kaza: Tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
4
Antalya’dan acı haber: Çıkan yangında 3 aylık bebek hayata veda etti
5
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Adana'da vatandaşları sandığa çağırdı
6
CHP’den İstanbul açıklaması: “Fark açılıyor”
7
TBMM işçi alımı yapacak: İlanda 14 farklı branş yer alıyor

Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

ŞOK'ta iPhone 15 satışı başlıyor! Bu fiyata herkes sabah saatlerinde kuyruğa girecek!

Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor

İhale Yapı Kredi'de kaldı! 27.500 TL olan promosyonu 30.000 TL'ye çıkarttı

Yarım gün çalışan ayda 18.000 TL alıyor! Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek

SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

Emekliye 1 Nisan'da müjde verilecek: Yüzde 25 fatura indirimine ek 1500 TL+1500 TL ikramiye ödenecek

Özel bankalardan 130.000 TL kredi kampanyası çıktı! Borçları sıfıra indiren düşük faizli kredi

Senede 3 kere 3 bin TL destek çeki! Son dakika ikramiye gelişmesi açıklandı

Ramazan'da yüz güldüren emekli kampanyası! 15.000 TL'ye kadar şartsız şurtsuz hesaplara yatırılacak

Beklentileri sarsacak faiz Tsunamisi! TCMB kararı akabinde dolar ve altın çakılıyor

Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak