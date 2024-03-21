Antalya'da CHP broşürü bırakmak isteyen kişiyle market sahibi arasındaki kavgada 1 ölü

Antalya'da yaşanan acı olay, siyasi bir tartışmanın şiddetle sonuçlanmasıyla gündeme geldi. Bir bakkal işletmecisi ile CHP'den broşür dağıtmak isteyen kişi arasında başlayan tartışma, büyük bir trajediye dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar çekildi ve çıkan çatışmada Haktan Faik Çoban (21) ile Burak Devran Çoban'a (27) ateş açıldı.

Yaralılar acilen hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Haktan Faik Çoban kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Olay, bölgede büyük bir üzüntü ve endişeye yol açtı.