Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Antalya'da özel bir dalış merkezine ait tekneyle Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına giden grup, eğitmenler eşliğinde eğitim dalışı gerçekleştirdi. Grup içinde bulunan Fahriye Daşlı (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı esnada rahatsızlandı.

Müdahale ve Sonrası

Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkarılan Daşlı'ya teknede bulunanlar ilk müdahaleyi yaptı. Eğitmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Daşlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.