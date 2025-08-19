DOLAR
40,89 0%
EURO
47,8 -0,1%
ALTIN
4.387,13 -0,15%
BITCOIN
1.748.806,55 63,22%

Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Antalya'da dalış eğitimi sırasında su altında fenalaşan Fahriye Daşlı (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:04
Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Antalya'da dalış eğitimi sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Antalya'da özel bir dalış merkezine ait tekneyle Balıkçı Barınağı'ndan açılarak Sıçan Adası açıklarına giden grup, eğitmenler eşliğinde eğitim dalışı gerçekleştirdi. Grup içinde bulunan Fahriye Daşlı (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle su altında dalış yaptığı esnada rahatsızlandı.

Müdahale ve Sonrası

Durumu fark eden dalış eğitmenleri tarafından sudan çıkarılan Daşlı'ya teknede bulunanlar ilk müdahaleyi yaptı. Eğitmenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı bot, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Daşlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
2
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
3
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
4
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
5
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
6
AB Konseyi Washington'daki Trump-Zelenskiy Görüşmesini Değerlendirdi
7
Macron: Trump-Putin-Zelenskiy Zirvesi Sonrası Türkiye'nin de Olacağı Dörtlü Görüşme

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle