Antalya'da 'Dijital Çağda Misafir Memnuniyeti' Paneli Gerçekleşti

Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından düzenlenen "Dijital Çağda Misafir Memnuniyeti: On-line Yorumlar, Hukuki Riskler ve CRM Stratejileri" konulu panelde, dijital dünyada misafir memnuniyeti ele alındı.

Panelin açılışında konuşan POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, sosyal medyada itibar yönetiminin öneminin altını çizdi. Saatçioğlu, tatilcilerin deneyimlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz yorumların saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşabildiğini ifade etti.

Misafir Memnuniyeti Derin Bir Kavram

Hakan Saatçioğlu, misafir memnuniyetinin artık sadece klasik anket sorusu olan "Memnun kaldınız mı?" ile sınırlı olmadığını belirterek, "Dijital dünyamızda misafir memnuniyeti anında görülmekte ve hızla paylaşılmaktadır. Misafir basit bir konaklamanın ötesine geçerek, deneyimlerini paylaşmakta ve bu durum, gelecekteki itibarımızı etkileyebilmektedir." dedi.

Artık misafir memnuniyetinin, hizmet kalitesinin yanı sıra sonsuz bir dijital iz bırakma anlamına geldiğini vurguladı. Saatçioğlu, bu yeni dijital düzene nasıl adapte olunacağına ilişkin bilgi paylaştıklarını ifade etti.

Negatif Yorumlar Hızla Yayılıyor

Panelin bir diğer sunumunu gerçekleştiren dijital ajans kurucusu Murat Gencer, sosyal medya üzerinden yayılan kötü yorumların, olumlu yorumlara oranla çok daha hızlı yayıldığını dile getirdi. Gencer, olumsuz yorumların başkaları tarafından hızlı bir şekilde okunduğunu ve bu sebeple sorulara en geç üç gün içinde yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Sunumların ardından POYD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Çek moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Bu panelde, misafir memnuniyetinin artırılması için çeşitli stratejiler ele alındı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, POYD tarafından Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde "Dijital Çağda Misafir Memnuniyeti: On-line Yorumlar, Hukuki Riskler ve CRM Stratejileri" konulu düzenlenen panelde konuşma yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, POYD tarafından Antalya'nın Kundu Oteller Bölgesi'nde "Dijital Çağda Misafir Memnuniyeti: On-line Yorumlar, Hukuki Riskler ve CRM Stratejileri" konulu düzenlenen panelde konuşma yaptı.