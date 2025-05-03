Antalya'da Drift Atan Sürücüye 88 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Kemer ilçesinde, drift atan bir sürücüye 88,089 lira ceza uygulandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Burada bir sürücü drift yaparken, yanında bulunan bir kişi ise havaya silahla rastgele ateş açtı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler durumu fark ettikten sonra hemen harekete geçti. Ekipler, drift yapan sürücüyü tespit etti ve gereken işlemleri başlattı. Sürücüye uygulanan ceza ile birlikte aracının trafikten men edilmesi sağlandı.

Ayrıca, sürücünün aracında ve evinde yapılan aramalarda, 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı. Araç trafikten menedildi.