Antalya'da Fırtına: Konyaaltı Sahilinde Dedektörle Değerli Eşya Araması

Antalya'da kuvvetli rüzgâr ve dev dalgalar etkili oldu; Konyaaltı Sahili'nde bazı kişiler dedektörle denizde düşen altın, gümüş ve paraları aradı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 08:53
Antalya'da Fırtına: Konyaaltı Sahilinde Dedektörle Değerli Eşya Araması

Antalya'da Fırtına: Konyaaltı Sahilinde Dedektörle Değerli Eşya Araması

Meteoroloji uyarısının ardından kentte kuvvetli rüzgâr ve dev dalgalar etkili oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgâr, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, rüzgâr saatte ortalama 35 kilometre hızla eserken zaman zaman 50 kilometreyi buldu.

Şiddetli rüzgâr özellikle deniz ve sahil kesimlerinde hissedildi; vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Denizde oluşan kuvvetli dalgalar, yaklaşık 30 metrelik falezleri döverek büyük bir görsel etki yarattı. Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar sahilde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'nde fotoğraf çektirirken, bir grup kişi ise ellerindeki dedektörlerle sahile inerek arama yaptı. Dalgalarda denize düşürülen ve akıntıyla sahile sürüklenen altın, gümüş ve para gibi değerli eşyaları bulmak için yapılan aramalar, fırtınanın yarattığı zorlu koşullara rağmen sürdü.

Yetkililer, deniz ve sahil bölgelerinde yaşanan kuvvetli rüzgâr ve dalgalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama...

Define avcıları fırtınada iş başında: Dev dalgaların vurduğu sahilde dedektörle arama yaptılar

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersinli doktor çiftten yapay zekalı giyilebilir sağlık takip sistemi
2
Aydın'da Şehir Hastanesi'ne Yeni Toplu Taşıma Düzenlemesi: 110 No'lu Hat Hizmete Başladı
3
Başakşehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
4
GÜDAK Kuşadası’ndan Gümüşhane’ye Kaçtı: Ziyarettepe'de 11 km Kış Yürüyüşü
5
Sivas'ta 'Babaanne İlacı': Karaturp, Zencefil ve Bal ile Öksürüğe Doğal Çözüm
6
Arnavutköy AKİF 25 Kariyer ve İstihdam Fuarı: Bin 500 Kişiye İstihdam Fırsatı
7
Balıkesir'den Sındırgı'ya Dayanışma Konvoyu: Yaklaşık 200 Motosikletli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları