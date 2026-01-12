Antalya'da Fırtına: Konyaaltı Sahilinde Dedektörle Değerli Eşya Araması

Meteoroloji uyarısının ardından kentte kuvvetli rüzgâr ve dev dalgalar etkili oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren Antalya'da etkili olan kuvvetli rüzgâr, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, rüzgâr saatte ortalama 35 kilometre hızla eserken zaman zaman 50 kilometreyi buldu.

Şiddetli rüzgâr özellikle deniz ve sahil kesimlerinde hissedildi; vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti. Denizde oluşan kuvvetli dalgalar, yaklaşık 30 metrelik falezleri döverek büyük bir görsel etki yarattı. Falezlere çarpan ve boyu 20 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar sahilde etkileyici görüntüler oluşturdu.

Fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'nde fotoğraf çektirirken, bir grup kişi ise ellerindeki dedektörlerle sahile inerek arama yaptı. Dalgalarda denize düşürülen ve akıntıyla sahile sürüklenen altın, gümüş ve para gibi değerli eşyaları bulmak için yapılan aramalar, fırtınanın yarattığı zorlu koşullara rağmen sürdü.

Yetkililer, deniz ve sahil bölgelerinde yaşanan kuvvetli rüzgâr ve dalgalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

