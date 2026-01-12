Talas’ta Kış Çalışmaları: Ulaşımı 184 Personel ve Teknolojiyle Kesintisiz Sağlıyor

Talas’ta kış çalışmaları teknolojik takip ile yürütülüyor

Talas’ta yeniden etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte yürütülen karla mücadele çalışmalarını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İlçe Kaymakamı İlyas Memiş yerinde inceledi. İkili, belediye hizmet binasında bulunan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde ekiplerden bilgi alarak çalışmaları değerlendirdi.

Ekip, araç ve takip sistemi detayları

Başkan Yalçın tarafından yaklaşık 5 yıl önce kurulan merkez, Talas genelindeki ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla görev yapıyor. Merkez bünyesinde 184 personel ve toplam 67 araç sahada hizmet veriyor. Çalışma dağılımı şu şekilde:

14 tuzlama ve küreme aracı, 28 küreme aracı, 7 tuzlama aracı, 8 yaya yolu açma aracı ve 10 destek aracı aktif olarak kullanılıyor.

Koordinasyon Merkezinde ekiplerden bilgi alan Başkan Yalçın ve Kaymakam Memiş, araç içi kamera takip sistemi üzerinden mahallelerde yürütülen çalışmaları anbean izledi.

Başkan Yalçın’ın değerlendirmesi

İncelemelerin ardından açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış hazırlıklarının sadece karla mücadeleyle sınırlı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"5 yıldır faaliyette olan Ulaşım Koordinasyon Merkezimiz, yaz-kış demeden yollarımızı ve ulaşımın her alanını kontrol ediyor. Bu merkez yalnızca belediye hizmetlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda genel asayişe de katkı sunacak şekilde hazırda bekliyor. Bugün itibarıyla 30 mahallemizin tamamında kapalı yol ya da sokak bulunmuyor. 22 kırsal mahallemizi de buradaki ekranlardan anlık olarak takip ediyoruz. Ulaşımda herhangi bir sorun yok. Allah afet vermesin, bizler de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Kaymakam İlyas Memiş ile birlikte gece boyunca sürdürülen çalışmaları takip ettiklerini belirten Başkan Yalçın, sahada görev yapan personele teşekkür ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Bereketli bir kış diliyorum. Vatandaşlarımızdan da kış şartlarında üzerlerine düşen sorumluluklar konusunda biraz daha hassasiyet bekliyoruz. Kış gelince hayat yavaşlar; biz ise hizmeti aksatmadan, ihtiyaç duyan herkese anında ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz."

