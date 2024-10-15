Antalya'da İklim Değişikliği Eğitimi Başladı

Antalya'da İklim Değişikliğine Yönelik Eğitim Programı Başladı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamındaki eğitim programı, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde başladı.

Eğitim Programının Amaçları

Eğitim projesinin yararlanıcı kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, eğitimler aracılığıyla iklim değişikliğine dair farkındalığın arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

İklim Değişikliği ile Mücadelede Küresel İşbirliği

Arda, iklim değişikliğinin hızla artan sorunlarının çözümü için küresel anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, Türkiye’nin Paris Anlaşması’na uyum sürecine yönelik attığı adımları takdir etti.

Yerel Uygulamalar ve Projeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş, Antalya'nın Akdeniz Havzası’nda yer aldığını belirterek, sürdürülebilirlik için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

İşte Fırsat, Birlikte Çalışalım

Eciş, iklim değişikliğinin tehdit kadar fırsat da sunabileceğine dikkat çekerek, birlikte çalışarak yaratıcı çözümler üretmenin önemini vurguladı. Eğitimin iklim değişikliğine uyum eylemine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Projenin Bütçesi ve Hedefleri

İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk, projenin 2019 yılında başladığını ve 2025'te sona ereceğini ifade etti. Eğitim programı, iklim değişikliği farkındalığını artırmayı amaçlayan, çeşitli kurum paydaşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yarın sona erecek.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı. Eğitim programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş (sağ 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı (sol 2), Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici (solda) ve İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk (sol 3) de katıldı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı. Eğitim programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş (sağ 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı (sol 2), Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici (solda) ve İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk (sol 3) de katıldı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı. Eğitim programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş (sağ 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı (sol 2), Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici (solda) ve İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk (sol 3) de katıldı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı. Eğitim programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş (sağ 3), Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı (sol 2), Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici (solda) ve İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk (sol 3) de katıldı.