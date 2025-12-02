Antalya'da Jandarma'dan Çevre Koruma Eğitimi ve Kıyı Temizliği

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Dekafok Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Manavgat İlçesi Sorgun Boğazı'nda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitim ve temizleme çalışması

Etkinlik kapsamında 50 üniversite öğrencisine ekolojik denge, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından koruma altında bulunan kıyı şeridinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Yapılan temizlikte toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı ve çalışma, bölgedeki çevresel bilinçlenmeyi artırmayı hedefledi.

ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ VERDİ, ARDINDAN KIYI TEMİZLİĞİ YAPILDI