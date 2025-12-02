Antalya'da Jandarma'dan Çevre Koruma Eğitimi ve Kıyı Temizliği

Antalya'da Jandarma ve Dekafok iş birliğiyle Manavgat Sorgun Boğazı'nda 50 üniversite öğrencisine çevre koruma eğitimi verildi ve kıyı temizliği yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:53
Antalya'da Jandarma'dan Çevre Koruma Eğitimi ve Kıyı Temizliği

Antalya'da Jandarma'dan Çevre Koruma Eğitimi ve Kıyı Temizliği

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Dekafok Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Manavgat İlçesi Sorgun Boğazı'nda çevresel farkındalığı artırmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirildi.

Uygulamalı eğitim ve temizleme çalışması

Etkinlik kapsamında 50 üniversite öğrencisine ekolojik denge, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında eğitim verildi. Eğitimin ardından koruma altında bulunan kıyı şeridinde kapsamlı bir temizlik yapıldı.

Yapılan temizlikte toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırıldı ve çalışma, bölgedeki çevresel bilinçlenmeyi artırmayı hedefledi.

ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ VERDİ, ARDINDAN KIYI...

ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ VERDİ, ARDINDAN KIYI TEMİZLİĞİ YAPILDI

ANTALYA'DA JANDARMA EKİPLERİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ VERDİ, ARDINDAN KIYI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı
7
Kayserili Müteahhit Uğur Özbek: 20 milyon TL'lik villa satışında dolandırıldım

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?