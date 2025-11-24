Antalya’da kepçenin altında kalan 81 yaşındaki Okan Işık hayatını kaybetti

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:35
Antalya’da ekmek almak için karşıdan karşıya geçtiği sırada, içme suyu hattı çalışması yapan kepçenin çarpması sonucu Okan Işık (81) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.00 sıralarında ASAT tarafından taşeron firma aracılığıyla yürütülen çalışma sırasında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, evinin karşısından ekmek almaya çıkan Okan Işık, yoldan karşıya geçmek için çalışma yapan kepçenin arkasından yürüdüğü sırada kepçenin çarpması sonucu yere savruldu. Çenesinden, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbeler alan Işık, çevredeki vatandaşlar tarafından kepçenin altından çıkarıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Okan Işık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde işyeri bulunan yaşlı adamın oğlu büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre gözyaşı döken oğul, kepçe operatörüne "Böyle iş mi olur" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanı E.G.'ye tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay sırasında evde bulunan Okan Işık’ın eşi, eşinin hayatını kaybettiğini balkondan öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Işık’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Olayın tüm yönleriyle araştırılacağı belirtildi.

