Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Barışma görüşmesi kavga ve silahlı saldırıyla sonlandı

25 Kasım tarihinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana gelen olayda

yabancı uyruklu Imad Almograbi ile akrabası olan Doğan Duman, aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu. Görgü tanıklarının aktardığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre iki kişi arasında çıkan kavgada Imad Almograbi, tabancayla Doğan Duman'a ateş etti.

Görüntülerde zanlının, önce kuzeninin arkasından şarjör bitene kadar ateş ettiği; ardından yanından ayrıldıktan sonra geri dönüp yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görülüyor. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.

Vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği yabancı uyruklu Doğan Duman hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçtı.

Şüpheli Imad Almograbi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki deliller, soruşturmanın ana unsurlarını oluşturuyor.

ANTALYA’DA ÖNCEKİ GÜN HUSUMETLİ AKRABALAR ARASINDA BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ OLAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. GÖRÜNTÜLERDE IMAD ALMOGRABİ’NİN DOĞAN DUMAN’IN ARKASINDAN ATEŞ ETTİKTEN SONRA ŞARJÖRÜ DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA TEKRAR GERİ DÖNEREK YERDE YATMAKTA OLAN DUMAN’A DEFALARCA ATEŞ ETTİĞİ GÖRÜLDÜ.