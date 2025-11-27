Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'da barışma bahanesiyle buluştuğu kuzenini vuran Imad Almograbi'nin güvenlik kamerası görüntüleri; zanlının yerdeki kuzenine defalarca ateş ettiği görüldü.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:44
Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Antalya'da Kuzenini Öldüren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Barışma görüşmesi kavga ve silahlı saldırıyla sonlandı

25 Kasım tarihinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki apart otelin kafesinde meydana gelen olayda

yabancı uyruklu Imad Almograbi ile akrabası olan Doğan Duman, aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu. Görgü tanıklarının aktardığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre iki kişi arasında çıkan kavgada Imad Almograbi, tabancayla Doğan Duman'a ateş etti.

Görüntülerde zanlının, önce kuzeninin arkasından şarjör bitene kadar ateş ettiği; ardından yanından ayrıldıktan sonra geri dönüp yerde hareketsiz şekilde yatan kuzenine tekrar defalarca ateş ettiği görülüyor. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.

Vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği yabancı uyruklu Doğan Duman hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı, 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçtı.

Şüpheli Imad Almograbi ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen kişi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki deliller, soruşturmanın ana unsurlarını oluşturuyor.

