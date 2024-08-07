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Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:51
Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trajik Motosiklet Kazası

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü, kamyonet ile yaptığı talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Yeni Mahalle Kürüş Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

O.G. isimli sürücünün kullandığı 07 YKB 73 plakalı kamyonet, Özkan Tanrıöver'in kullandığı 07 BHK 663 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Durumu

Kazada ağır yaralanan Özkan Tanrıöver, hemen Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tanrıöver'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kamyonet Sürücüsü Gözaltında

Olayla ilgili olarak kamyonet sürücüsü O.G. gözaltına alındı, kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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