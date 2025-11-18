Antalya'da Oltaya Bu Kez Martı Takıldı

Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda oltasına balık yerine martı takılan balıkçı, iğneyi çıkarıp martıyı doğaya saldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:01
Kaleiçi Yat Limanı'nda akşam vakti

Antalya'da bir balıkçının oltasına beklenmedik bir misafir kondu: martı. Akşam saatlerinde Kaleiçi Yat Limanı mendireğine balık tutmaya gelen vatandaşın oltasına, havada uçan bir martı takıldı.

Oltasını sallayan balıkçının iğnesi, o sırada uçan martının kanadına değdi ve martı suya düştü. Olayı gören balıkçı, hayretler içinde kalan çevredekilerin bakışları arasında martıyı oltasına takılı şekilde kıyıya çekti.

Balıkçı, martının kanadına takılan iğneyi çıkarttı ve yaralanmamış olduğu görülen kuşu özenle doğaya saldı. Martı kısa süre sonra uçarak gözden uzaklaştı.

