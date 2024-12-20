Antalya'da Parkta Silahlı Öldürme Suçuna 17 Yıl Ceza!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişiyi parkta silahla vuran sanık, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 1 Nisan 2024 tarihinde, Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Cihan Akın Güler (34) isimli kurban, İlker Sever (33) tarafından tabancayla vuruldu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duruşma Detayları

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık İlker Sever ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, olayın gelişiminden dolayı pişmanlık duyduğunu belirten sanık, eşinin başkalarıyla ilişkisi konusunda çıkan dedikodulardan bahsetti. Ayrıca, sosyal medya üzerinden eşine hakaret eden kişinin davranışlarının, olayı tetiklediğini ifade etti.

Mahkeme Kararı

Sanığın savunması sonrasında mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak haksız tahrik gerekçesi ile ceza, 17 yıla indirildi. Bunun yanı sıra, sanığa ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olayın Ardındaki Süreç

Olay yerinden kaçan sanık, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bu trajik olay, Antalya’da silahlı şiddetin ne denli yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.