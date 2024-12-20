DOLAR
35,18 -0,24%
EURO
36,58 -0,35%
ALTIN
2.947,24 -0,48%
BITCOIN
3.366.151,08 1,08%

Antalya'da Parkta Silahlı Öldürme Suçuna 17 Yıl Ceza!

Antalya'da parkta bir kişiyi silahla öldüren sanığa 17 yıl hapis cezası verildi. Olayın detayları mahkemede gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:44
Antalya'da Parkta Silahlı Öldürme Suçuna 17 Yıl Ceza!

Antalya'da Parkta Silahlı Öldürme Suçuna 17 Yıl Ceza!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir kişiyi parkta silahla vuran sanık, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 1 Nisan 2024 tarihinde, Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Cihan Akın Güler (34) isimli kurban, İlker Sever (33) tarafından tabancayla vuruldu ve müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duruşma Detayları

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık İlker Sever ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, olayın gelişiminden dolayı pişmanlık duyduğunu belirten sanık, eşinin başkalarıyla ilişkisi konusunda çıkan dedikodulardan bahsetti. Ayrıca, sosyal medya üzerinden eşine hakaret eden kişinin davranışlarının, olayı tetiklediğini ifade etti.

Mahkeme Kararı

Sanığın savunması sonrasında mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ancak haksız tahrik gerekçesi ile ceza, 17 yıla indirildi. Bunun yanı sıra, sanığa ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olayın Ardındaki Süreç

Olay yerinden kaçan sanık, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı ve kasten öldürme suçundan tutuklandı. Bu trajik olay, Antalya’da silahlı şiddetin ne denli yaygınlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
Hatay'daki Sınır Kapılarından Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Devam Ediyor
3
Sakarya Makarna Fabrikasındaki Patlamada İhmal İddiaları Güçleniyor
4
Eskişehir'de Hamile Kadının Hapis Cezası İle Mücadele Dolu Hikayesi
5
Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında
6
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
7
İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor