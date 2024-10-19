DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.144,55 0,37%

Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuruna yönelik silahlı saldırıda iki kişi gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan memurun durumu ağır.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:35
Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Şok Eden Saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, sanayi sitesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden yolda yürüyen bir kişiye av tüfeğiyle ateş edilmesiyle başladı. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kişi yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı ve ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis Memuru Ali Şen'in Yaralanması

Polis memuru Ali Şen'in, aracının tamir edilmesi için G.K. isimli bir tamirciyle iletişime geçtiği öğrenildi. Yaralı memurun, sanayi sitesinde yürüyüş yaptığı esnada G.K. ve M.A.T. isimli şahısların araçtan av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olay sonrasında polisin gerçekleştirdiği çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Olay yerinden kaçan şüphelilere yapılan operasyonda, aynı zamanda saldırıda kullanılan silah ve trafiğe kapalı plakasız araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı polis memurunun sağlık durumunun takip edildiği ifade edildi. Saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği, görüntülerde saldırının detaylarının net bir şekilde göründüğü aktarıldı. Saldırıda başka bir otomobile de mermilerin isabet ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması
2
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
5
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı
6
Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti
7
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’