Antalya'da Polis Memuruna Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Şok Eden Saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde, bir polis memurunun ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, sanayi sitesinde meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, plakası olmayan beyaz bir aracın içerisinden yolda yürüyen bir kişiye av tüfeğiyle ateş edilmesiyle başladı. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kişi yere düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralı, Serik Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı ve ardından Antalya'ya sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis Memuru Ali Şen'in Yaralanması

Polis memuru Ali Şen'in, aracının tamir edilmesi için G.K. isimli bir tamirciyle iletişime geçtiği öğrenildi. Yaralı memurun, sanayi sitesinde yürüyüş yaptığı esnada G.K. ve M.A.T. isimli şahısların araçtan av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Şüphelilerin Yakalanması

Olay sonrasında polisin gerçekleştirdiği çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Olay yerinden kaçan şüphelilere yapılan operasyonda, aynı zamanda saldırıda kullanılan silah ve trafiğe kapalı plakasız araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaralı polis memurunun sağlık durumunun takip edildiği ifade edildi. Saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği, görüntülerde saldırının detaylarının net bir şekilde göründüğü aktarıldı. Saldırıda başka bir otomobile de mermilerin isabet ettiği belirtildi.