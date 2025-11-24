Antalya'da restoranda silahlı saldırı: 1 kişi bacağından yaralandı

Olay

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 839 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir restoranda yemek yiyen Türk asıllı Alman vatandaşı Abdullah H., aracına bindiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Abdullah H., aracını restoranın ön kısmına çekerek çalışanlardan yardım istedi. Restoran çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Soruşturma ve güvenlik kameraları

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 fişek ile 3 adet boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

