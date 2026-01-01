Taksim'de Kar Yağışı Başladı — İstanbul'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında

Taksim'de Kar Yağışı Başladı
İstanbul genelinde soğuk hava yeni yılı kara teslim etti
İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı görülmeye başlandı.
Megakentin turistik merkezlerinden Taksim'de, hem yerli hem yabancı turistler kar altında yürüyüş yaptı. Bölgedeki atmosfer, yılın ilk anlarında beyaza bürünerek dikkat çekti.
Yetkililer, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiğini bildiriyor. Vatandaşların ve sürücülerin, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
