Taksim'de Kar Yağışı Başladı — İstanbul'da Yeni Yılın İlk Dakikalarında

İstanbul'da soğuk havayla birlikte yeni yılın ilk dakikalarında Taksim'de kar yağışı başladı; gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:11
İstanbul genelinde soğuk hava yeni yılı kara teslim etti

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı görülmeye başlandı.

Megakentin turistik merkezlerinden Taksim'de, hem yerli hem yabancı turistler kar altında yürüyüş yaptı. Bölgedeki atmosfer, yılın ilk anlarında beyaza bürünerek dikkat çekti.

Yetkililer, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiğini bildiriyor. Vatandaşların ve sürücülerin, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

