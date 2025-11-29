Antalya'da Sarı Alarm: Sağanak Hayatı Olumsuz Ettti

Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Meteoroloji'nin sarı alarmı kentte etkisini gösterdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alarm uyarısıyla Antalya'da öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığınırken, şemsiyesiz yakalananlar yakınlardaki iş yerlerine girdi.
Yağışlı havanın kenti Pazar günü terk etmesi bekleniyor.
