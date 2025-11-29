Antalya'da Sarı Alarm: Sağanak Hayatı Olumsuz Ettti

Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği Antalya'da öğleden sonra başlayan sağanak akşama doğru yolları göle çevirdi; araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağış Pazar günü sona erecek.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 17:32
Antalya'da Sarı Alarm: Sağanak Hayatı Olumsuz Ettti

Antalya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin sarı alarmı kentte etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı alarm uyarısıyla Antalya'da öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu, yollar adeta göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığınırken, şemsiyesiz yakalananlar yakınlardaki iş yerlerine girdi.

Yağışlı havanın kenti Pazar günü terk etmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’NİN SARI ALARM VERDİĞİ ANTALYA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU. AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN...

METEOROLOJİ’NİN SARI ALARM VERDİĞİ ANTALYA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU. AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI.

METEOROLOJİ’NİN SARI ALARM VERDİĞİ ANTALYA’DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU. AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU BAŞLAYAN...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Develi'ye sondaj kuyusu müjdesi — Bayar Özsoy
2
Kırklar Mescidi Yeniden İnşa Edilecek — 3.140 Rakımdaki Tarihi Mescid Yangında Kül Oldu
3
Papa 14. Leo Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile Görüştü
4
MHP'den Dünya Engelliler Günü Mesajı: Yurdakul — 'Terörün kökünü kazıyacağız'
5
OMÜ'de Endometrium Kanserlerinde Güncel Tanı ve Tedavi Tartışıldı
6
Sakarya'da 4 Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
7
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'ya Geldi — Halka Açık Ayin İçin

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?