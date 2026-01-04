DOLAR
Antalya'da Sarıkamış Şehitleri 111. Yılda Anıldı

Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıldönümünde Antalya'da düzenlenen yürüyüş ve anma programıyla şehitler dualarla yad edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:01
Antalya'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlatılan Sarıkamış Harekâtı’nın 111. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Saklıkent’ten Sarıkamış’a Bu Topraklarda İzin Var" yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüşe katılanlar, vatan uğruna can veren şehitleri rahmet ve minnetle andı. Program kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu, daha sonra şehitlerin aziz ruhları için dualar gerçekleştirildi.

Vali Hulusi Şahin: Sarıkamış ruhu, bağımsızlık ateşini yaktı

Programda yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekâtı’nın oldukça zor şartlarda gerçekleştirildiğini belirten Vali Hulusi Şahin,

"1877–1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde Kars, Ardahan, Artvin ve Erzurum’un bir kısmı işgal altındaydı. 1914 sonbaharında Cihan Harbi başladığında Türk ordusu, 1878’de kaybettiği bu vatan topraklarını kurtarmak için harekete geçti. Ancak lojistik kanallar yetersizdi, ikmal hatları zayıftı. Denizde ise Rus donanması ikmal kollarımızı ve gemilerimizi batırmıştı. Bu şartlar altında, yaklaşık yüz bin vatan evladı Allahuekber Dağları’na doğru yola çıktı. Geri dönmeyi düşünmediler. Yeter ki vatan toprağı namahrem ellerden temizlensin diye, Allahuekber Dağları’nda şehadete yürüdüler. Onların yaktığı o ateş; Çanakkale’yi, Kanal Harekâtı’nı, Kutü’l Amare’yi ve Medine Müdafaası’nı tutuşturdu. 1917’ye gelindiğinde, karşımızdaki işgalci güç savaş dışı kaldı. Böylece vatan toprağı olan Kars, Ardahan ve Artvin kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"İçlerinde babamın dedesinin de olduğu on binlerce vatan evladı Allahuekber Dağları’nda Hakk’a yürürken şu mesajı verdi: ‘Biz vatan toprağımız için ölmeye hazır bir milletiz. Bu topraklarda gözü olanlar bunun hesabını iyi yapsınlar.’ Biz Türk milleti olarak vatan toprağına uzanan namahrem elleri kırmasını biliriz. Ancak biz sadece savaş zamanı kan vermesini değil; barış zamanında da devletini büyütmeyi, güçlendirmeyi ve dünya milletler ailesinde hak ettiği yeri alması için çalışmayı da biliriz. Bugün gençlere düşen görev ise bilimi ve aklı rehber edinerek daha da çok çalışmaktır".

Katılımcılar

Saklıkent’te gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Hulusi Şahin, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

