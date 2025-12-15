Antalya'da tehdit ve kurşunlama: 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir iş yerini tehdit ederek para isteyen ve talep reddedilince iş yerini kurşunladıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Emniyetin çalışması ve tespit

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kepez ilçesinde bir iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan soruşturmada, yabancı menşeili telefon hatları üzerinden WhatsApp aracılığıyla ölüm tehdidiyle para istendiği ve paranın verilmemesi üzerine iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlandığı tespit edildi.

Operasyon, deliller ve yargılama

İnlemelerde olayın failleri ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli için düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar olayla aynı gün yakalandı. Operasyonda 1 tabanca, şarjör, 2 fişek ile olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yağma" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylem güvenlik kamerasına yansıdı.

