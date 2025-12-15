DOLAR
42,69 0%
EURO
50,22 -0,13%
ALTIN
5.964,12 -1,13%
BITCOIN
3.829.468,17 -1,16%

Antalya'da Tehdit ve Kurşunlama: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da iş yerini tehdit edip para isteyen, reddedilince motosikletli kişilerce iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:03
Antalya'da Tehdit ve Kurşunlama: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da tehdit ve kurşunlama: 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir iş yerini tehdit ederek para isteyen ve talep reddedilince iş yerini kurşunladıkları belirlenen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Emniyetin çalışması ve tespit

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Kepez ilçesinde bir iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçti.

Yapılan soruşturmada, yabancı menşeili telefon hatları üzerinden WhatsApp aracılığıyla ölüm tehdidiyle para istendiği ve paranın verilmemesi üzerine iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlandığı tespit edildi.

Operasyon, deliller ve yargılama

İnlemelerde olayın failleri ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli için düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar olayla aynı gün yakalandı. Operasyonda 1 tabanca, şarjör, 2 fişek ile olayda kullanılan 1 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yağma" ve "Tehdit" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylem güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA’DA BİR İŞ YERİNİ TEHDİT EDEREK PARA İSTEYEN VE TALEP REDDEDİLİNCE İŞ YERİNİ...

ANTALYA’DA BİR İŞ YERİNİ TEHDİT EDEREK PARA İSTEYEN VE TALEP REDDEDİLİNCE İŞ YERİNİ KURŞUNLADIKLARI BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ, DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANARAK TUTUKLANDI.

ANTALYA’DA BİR İŞ YERİNİ TEHDİT EDEREK PARA İSTEYEN VE TALEP REDDEDİLİNCE İŞ YERİNİ...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
3
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
4
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı
5
TRT Erzurum Radyosu 65’nci Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
6
Gaziantep'te 1,5 Milyon TL'lik Kaçak Elektronik Operasyonu
7
16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri