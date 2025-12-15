DOLAR
42,7 0,01%
EURO
50,22 -0,12%
ALTIN
5.945,56 -0,81%
BITCOIN
3.815.963,63 -0,79%

Düzce'de Kuyumcu Mağdurları Eylemi: Yaşlı Kadın Fenalaştı

Düzce'de iflas eden kuyumcunun önünde toplanan mağdurlar paralarını istedi; eylemde bir yaşlı kadın fenalaşarak ambulansa kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:39
Düzce'de Kuyumcu Mağdurları Eylemi: Yaşlı Kadın Fenalaştı

Düzce'de Kuyumcu Mağdurları Eylemi: Yaşlı Kadın Fenalaştı

Kültür Mahallesi önünde toplanan vatandaşlar paralarını ve altınlarını talep etti, polis bölgede güvenlik önlemi aldı

Düzce merkezde bir süre önce iflas gerekçesiyle kapanan kuyumcuda paralarının ve altınlarının kaldığını öne süren bir grup vatandaş, işletme sahibinin evinin önünde toplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evin bulunduğu Kültür Mahallesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kalabalık grup, paralarını geri istediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Eylem sırasında sinir krizi geçirerek fenalaşan Bilgen Kurt adlı yaşlı kadına, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi.

Fatma Eser yaptığı açıklamada, 'Mağdurların arasında tekstilde, fabrikada çalışanlar var. Dişinden, tırnağından artırarak bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Örneğin aramızdaki bir kadının 4 çocuğu var. Borcu olan, bir sürü sıkıntı çeken insanlar var' dedi.

Eser, işletmecinin geçmişte 'Düzce'nin kasası' olarak bilindiğini belirterek, 'Herkes ona güvenirdi. Emanet parasını ona bırakırdı. Oğlu, babasının yıllardır yaptığı güveni kendisi yıktı. Mahkemeye başvuruldu. Mahkemeden ceza olarak sonuç alındı ama bizim mağduriyetimiz giderilmedi' diye konuştu.

Bir diğer mağdur Bilgen Kurt ise dolandırıldıklarını iddia ederek şunları söyledi: 'S.A.'nın oğlu Ş.E.A. tarafından dolandırıldık. 2024'nin eylül ayında ona gittik. S.A., yılların esnafı olduğu için oğluna da güvendik. Haram lokma yemeyelim diye bankalara yatırmadık. Birikimimizi oğlu Ş.E.A.'ya verdik. Bize ''Bir ay içinde mağduriyetiniz giderilecek, altınlarınızı geri vereceğiz'' dedi. 15 gün sonra, 1 ay sonra sürekli gittik ama sonuç alamadık. Her gidişimizde bizi es geçtiler. Doğru dürüst söz vermediler. Bizim kimsenin parasında, malında, mülkünde gözümüz yok.'

Kendisi kanser tedavisi gördüğünü ifade eden Bilgen Kurt, 'Biz hakkımız olanı istiyoruz. Ben kanser hastasıyım, tedavi görüyorum. Dişimden, tırnağımdan artırdığım parayı biriktirdim, kuyumcuya getirdim. Babası yılların esnafı olduğu için darbe yiyeceğimiz aklıma gelmedi' diye ekledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DÜZCE'DE İFLAS GEREKÇESİYLE KAPANAN KUYUMCUDA PARALARININ VE ALTINLARININ KALDIĞINI, MAĞDUR...

DÜZCE'DE İFLAS GEREKÇESİYLE KAPANAN KUYUMCUDA PARALARININ VE ALTINLARININ KALDIĞINI, MAĞDUR EDİLDİKLERİNİ ÖNE SÜREN BİR GRUP VATANDAŞ, İŞ YERİ SAHİBİNİN EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM YAPTI.

DÜZCE'DE İFLAS GEREKÇESİYLE KAPANAN KUYUMCUDA PARALARININ VE ALTINLARININ KALDIĞINI, MAĞDUR...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Taksi Durağına Silahlı Giriş — Polis Müzakereleri Sürüyor
2
Bingöl'de Miniklerden Yerli ve Milli Sanayi Teknolojisi Paylaşımı
3
İnegöl'de Kaza: Taburcu Olan Scooter Sürücüsü Hayatını Kaybetti
4
Akçakoca Koçullu Köyü'nün Yeni Camisi İbadete Açıldı
5
İçişleri Bakanlığı'ndan Hakkari'ye 45 yeni hizmet aracı
6
Tokat'ta Başçiftlik ve Reşadiye'de Kar Yağışı
7
Devlet Bahçeli: Türk Dili Milli Varlığın Temel Sütunudur

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi