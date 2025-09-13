Antalya'da üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılandı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yurtları Uyum Programı çerçevesinde karşılamalar yapıldı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kente gelen üniversite öğrencilerini servislerle otogar ve havalimanlarından alarak kalacakları yurtlara yerleştirdi.

İl Müdürü Yavuz Gürhan ve beraberindeki ekip, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yurtları Uyum Programı" kapsamında otogara gelen öğrencileri karşıladı. Öğrenciler, kalacakları yurtlara göre servislerle alınarak ekiplerin yardımıyla yurtlara yerleştirildi.

Eylül ayı itibarıyla yükseköğrenim eğitimlerinin başladığını ve Antalya'da üniversiteyi kazanan öğrencilerin kente geldiğini belirten Gürhan, gençlerin aileleriyle geldikleri kentte yalnızlık çekmemeleri için karşılamalar yaptıklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Kente gelen öğrenci ve yakınları gideceği yeri bilmedikleri için bir sıkıntı içindeler. Biz gönüllülerimiz, gençlerimiz ve antrenörlerimizle onları otogar ve havalimanlarında alıyoruz ve yurtlarımıza götürüyoruz."

Gürhan, gençlerin yurtlardaki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerinin huzurla yaşadığı yere döndüğünü kaydetti.

Üniversite öğrencisi Elif Kılçık, Akdeniz Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi bölümünü kazandığını ve yurt kaydı için geldiğini belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince çok güzel karşılandık, sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyorduk ama burada bütün ekip bize yardımcı oluyor." dedi.

Annesi Hamine Kılçık ise, kızıyla Antalya'ya gelmeden önce ulaşım ve işlemler konusunda kaygı taşıdıklarını, kentte ekiplerin kendilerine yardımcı olduğunu ve uygulamanın çok güzel olduğunu ifade etti.

