Antalya'da Üreticiler Zirai Don Nöbeti Tutarak Ürünlerini Koruyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, soğuk hava nedeniyle seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:40
Antalya'da Üreticiler Zirai Don Nöbeti Tutarak Ürünlerini Koruyor

Gazipaşa'da Üreticiler Soğuk Hava ile Mücadele Ediyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak amacıyla seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün don uyarısının ardından, çiftçiler çeşitli tedbirler almaya yöneldi.

Üreticilerin Alınan Tedbirler

Gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yöntemleriyle ürünlerini korumaya çalışan üreticiler için, Gazipaşa ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi'nde bu durum özellikle önemli hale geldi.

Çobanlar Mahallesi Muhtarı Zafer Şahiner, yaptığı açıklamada, domateslerini korumak için don nöbeti tuttuğunu belirtti. Meteorolojinin uyarısının ardından sobalarını yakmaya başladıklarını söyleyen Şahiner, "Zirai don için nöbet tutuyoruz. Ürünlerimizin zarar görmemesi için sobalarımızı yaktık. Dışarıda hava eksi 2 derece. Biz de sera içinin sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Bu günlerde bütün çiftçilerimize Allah kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

Soğuk Hava İlk Defa Bu Kadar Düşüyor

Korubaşı Mahallesi'nde serada üretim yapan Mustafa Yıldız ise, yıllar sonra ilk defa Antalya'da sıcaklığın bu şekilde düştüğünü dile getirdi. Havanın soğumasıyla birlikte tedbir almaya başladıklarını aktaran Yıldız, "Seramızda salatalık ve domates var. Bütün sobalarımızı yaktık. Seralarımızda derecenin düşmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah emeğimiz boşuna gitmez." şeklinde konuştu.

Çiftçiler Destek Bekliyor

İlçede patlıcan üretimi yapan Ahmet Koç da nöbete birkaç gün daha devam edeceklerini ve sabah saat 08.00'e kadar nöbet tuttuklarını belirtti. Bu zor günlerde tüm çiftçilere kolaylık dileyen Koç, destek ve dayanışma çağrısında bulundu.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda zirai...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı. Üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda zirai...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üreticiler, ürünlerini soğuk havadan korumak için seralarda zirai don nöbeti tutmaya başladı. Üreticiler, gece yarısından itibaren seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama yaparak ürünlerini korumaya çalışıyor.

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