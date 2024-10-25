DOLAR
34,28 -0,13%
EURO
37,19 -0,15%
ALTIN
3.019,59 -0,32%
BITCOIN
2.345.690,04 -0,3%

Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:58
Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.

Operasyon Detayları

15 farklı adresi kapsayan operasyonda, önemli miktarda yasadışı malzeme ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 15 tabanca, 7 av tüfeği, 481 fişek, 25 şarjör, 1.5 gram sentetik uyuşturucu, 1 döner bıçağı, 2 kasatura ve tabanca parçaları bulunuyor.

Adli Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu tür operasyonların, bölgede asayişin sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Hırsızlık Zanlıları Hamilelikleri Nedeniyle Salıverildi
2
Azerbaycan'dan AB'ye Nota: Avrupa Parlamentosu Kararına Tepki
3
Kuzey Kore'den Rusya'ya Asker Gönderme Açıklaması
4
Nijerya'nın Süt İthalatı: 1,5 Milyar Dolarlık Yük
5
2024 DGS Ek Tercih Süreci Başladı
6
Hakkari'de Tarım Öğrencileri Elma Hasadı Gerçekleştirdi
7
Bakan Işıkhan TUSAŞ Çalışanlarına Başsağlığı Ziyaretinde Bulundu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu