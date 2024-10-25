Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 13 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi.
Operasyon Detayları
15 farklı adresi kapsayan operasyonda, önemli miktarda yasadışı malzeme ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 15 tabanca, 7 av tüfeği, 481 fişek, 25 şarjör, 1.5 gram sentetik uyuşturucu, 1 döner bıçağı, 2 kasatura ve tabanca parçaları bulunuyor.
Adli Süreç Başlatıldı
Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Bu tür operasyonların, bölgede asayişin sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülüyor.