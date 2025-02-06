Antalya'da Yasa Dışı Para Transferine 17 Gözaltı

Yasa Dışı Para Transferine Yönelik Operasyon

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yasa dışı para transferi yapıldığı tespit edilen 17 zanlı, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonu altında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçlarına ilişkin detaylı bir çalışma başlattı.

Kuyumcu İş Yerinde Elde Edilen Şüpheli Gelirler

Operasyon sırasında, kuyumculuk yapan A.K.'nın iş yerinde yaklaşık 9 milyon lira tutarındaki paranın kaynakları araştırıldı. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyerek, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını belirledi.

Hawala İle Yasa Dışı Para Transferi

Yerli ve yabancı kişilerin K.A., A.K. ve D.C. 'nin işlettiği kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek yasa dışı para transferi yaptıkları ve bunun "Hawala" adı verilen yöntemle sağlandığı tespit edildi. Kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin, bu yasa dışı transferlerden yaklaşık %5 komisyon aldığı belirlendi.

Şüphelilerin Mali Durumu ve Kripto Hesaplar

Geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtları incelendiğinde, 2020 sonrasında kayıtlı gelirlerinden çok daha yüksek oranda parasal işlem hacimlerine ulaştıkları ve kripto hesaplarına para aktardıkları saptandı.

Suç Örgütüne Yönelik Operasyonun Detayları

Söz konusu 17 şüphelinin, yasa dışı yöntemlerle yaklaşık 20 milyar Türk lirası gönderdiği, bu transfer işlemleri üzerinden komisyon ücreti aldığı ve çok sayıda menkul ile gayrimenkul edindiği belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, kuyumcu ve döviz bürolarının sahipleri K.A., A.K., D.C. ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.