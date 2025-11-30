Antalya'da Yıldırım 3 Tekneyi Küle Çevirdi

Konyaaltı Balıkçı Barınağı'na düşen yıldırım sonucu çıkan yangında 3 tekne küle döndü; itfaiye yaklaşık 45 dakikada müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:16
Konyaaltı Balıkçı Barınağı'nda gece yarısı yangını

Antalya Balıkçı Barınağı'nda şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım, barınakta yangına neden oldu ve 3 tekne küle döndü.

Olay, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda dün gece 23.30 sıralarında gerçekleşti. Etkili yağış ve fırtına esnasında barınakta bağlı teknelerden birine yıldırım düşmesiyle teknede yangın çıktı; alevler kısa sürede bitişikteki diğer balıkçı teknelerine sıçradı.

Yangının 112 Aciml Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, karaya çekili diğer tekneler nedeniyle müdahale etmekte güçlük yaşadı.

Yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonrası yangın tamamen söndürüldü. Olayda 3 tekne kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak gelen tekne sahipleri ihmal iddiasıyla tepki gösterdi.

DÜŞEN YILDIRIM NEDENİYLE BALIKÇI BARINAĞINDA ÇIKAN YANGINDA 3 TEKNE KÜLE DÖNDÜ.

