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Antalya'da Yüksek Faizle Tefecilik Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:42
Antalya'da Yüksek Faizle Tefecilik Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Tefecilik Operasyonu Gerçekleştirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük bir tefecilik operasyonunda 15 şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, yüksek faiz karşılığında para vererek 43 kişiyi mağdur eden şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

Yapılan Aramalarda Çok Sayıda Delil Bulundu

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ile diğer belgeler ele geçirildi. Bu deliller, operasyonun önemli bir parçasını oluşturdu.

200 Milyon Liralık Tefecilik Faaliyeti

Antalya'da yürütülen operasyonda, toplamda 200 milyon liralık tefecilik faaliyetinde bulundukları iddia edilen 15 şahıs gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i, hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Basın Bülteni ve Görüntüler Paylaşıldı

Operasyona ait görüntüler, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Antalya'da gerçekleştirilen bu operasyon, tefecilikle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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