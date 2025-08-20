Antalya Döşemealtı'nda Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kazada, Müge Perdahlı yönetimindeki 34 GC 8681 plakalı otomobil, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda kazada sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan cenaze, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.