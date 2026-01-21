Mersin'de 3.9 Deprem: Erdemli'de 7 km Derinlikte

Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16.12'de 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi; AFAD verilerine göre derinlik 7 km, ilk belirlemelere göre olumsuzluk yok.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 16:42
AFAD verilerine göre bugün saat 16.12'de Mersin'de 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Erdemli ilçesi olarak açıklanan depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre olumsuzluk bildirilmedi; bölgeden gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları