Mersin'de 3.9 Deprem: Erdemli'de 7 km Derinlikte

Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD: Merkez üssü Erdemli, saat 16.12

AFAD verilerine göre bugün saat 16.12'de Mersin'de 3.9 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Erdemli ilçesi olarak açıklanan depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar tedirginlik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre olumsuzluk bildirilmedi; bölgeden gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

