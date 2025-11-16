Antalya Kepez’te Ev Yangını: 2 Kedi Telef Oldu, Kundaklama İddiası

Antalya Kepez’te Ev Yangını: 2 Kedi Telef Oldu

Kalp masajıyla müdahale edilen kedi kurtarılamadı, kundaklama iddiası araştırılıyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Özgürlük Mahallesi 2651. Sokak adresindeki bir dairenin yatak odasında gece saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucu dairede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 kedi dumandan zehirlendi. Kedilerden birine olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kalp masajı yapılarak müdahale edildi; ancak kedi daha sonra hayatını kaybetti.

Kedilere kalp masajı yapmaya çalışan Ömer Akyüz, 'Yoldan geçerken itfaiyeleri görünce geldim. Kediyi getirdiklerinde zehirlenmiş gibiydi. Kalp masajı yaptım, kendine geldi ama sonra öldü' dedi.

Ev sahibi Ayşe Yağcı ise üst kat komşusuyla uzun süredir sorun yaşadıklarını iddia ederek, 'Üstümdeki komşu bizimle sürekli uğraşıyordu. Evime yağ döktü, pencerelerime yağ döktü. Eşimle kavga etti, iki sefer kapıma geldi, birinde baltayla geldi. Bacadan su tuttuğu da oldu' ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, ev sahibinin üst kat komşusunun evi kundakladığı yönündeki iddiasını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

