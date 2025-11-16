Antalya Kepez’te Ev Yangını: 2 Kedi Telef Oldu, Kundaklama İddiası

Kepez'de gece çıkan ev yangınında 2 kedi dumandan zehirlenerek telef oldu; biri kalp masajıyla canlandırılmaya çalışıldı. Ev sahipleri üst komşudan şüpheleniyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 09:45
Antalya Kepez’te Ev Yangını: 2 Kedi Telef Oldu, Kundaklama İddiası

Antalya Kepez’te Ev Yangını: 2 Kedi Telef Oldu

Kalp masajıyla müdahale edilen kedi kurtarılamadı, kundaklama iddiası araştırılıyor

Antalya’nın Kepez ilçesinde, Özgürlük Mahallesi 2651. Sokak adresindeki bir dairenin yatak odasında gece saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sonucu dairede maddi hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 kedi dumandan zehirlendi. Kedilerden birine olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından kalp masajı yapılarak müdahale edildi; ancak kedi daha sonra hayatını kaybetti.

Kedilere kalp masajı yapmaya çalışan Ömer Akyüz, 'Yoldan geçerken itfaiyeleri görünce geldim. Kediyi getirdiklerinde zehirlenmiş gibiydi. Kalp masajı yaptım, kendine geldi ama sonra öldü' dedi.

Ev sahibi Ayşe Yağcı ise üst kat komşusuyla uzun süredir sorun yaşadıklarını iddia ederek, 'Üstümdeki komşu bizimle sürekli uğraşıyordu. Evime yağ döktü, pencerelerime yağ döktü. Eşimle kavga etti, iki sefer kapıma geldi, birinde baltayla geldi. Bacadan su tuttuğu da oldu' ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, ev sahibinin üst kat komşusunun evi kundakladığı yönündeki iddiasını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİ ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ’NDE BİR APARTMANIN ALT KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN...

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİ ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ’NDE BİR APARTMANIN ALT KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN YANGINDA İKİ KEDİ TELEF OLDU. KEDİLERDEN BİRİ VATANDAŞ ÖMER AKYÜZ TARAFINDAN KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILSA DA KURTARILAMADI. YANGININ ÜST KATTAKİ KOMŞU TARAFINDAN KUNDAKLAMA ŞEKLİNDE ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLİYOR.

ANTALYA’NIN KEPEZ İLÇESİ ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ’NDE BİR APARTMANIN ALT KATINDAKİ DAİREDE ÇIKAN...

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?