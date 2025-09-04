DOLAR
Antalya Kepez'te Teslime-Hüseyin Acar Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Kepez'de hayırsever desteğiyle inşa edilen Teslime-Hüseyin Acar Aile Sağlığı Merkezi, Vali Hulusi Şahin'in katıldığı törenle açıldı; yılda 8 binden fazla kişiye hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:12
Törenle hizmete giriş yaptı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, hayırsever Hasibe Özkan ve Hasan Acar tarafından yaptırılan Teslime-Hüseyin Acar Aile Sağlığı Merkezi, Vali Hulusi Şahin'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezi yıl boyunca 8 binden fazla kişiye hizmet vererek, Kepez ilçesinde sağlık altyapısına katkı sağlayacak.

Açılış törenine Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, hayırsever Hasibe Özkan ve Hasan Acar ile aileleri, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şahin açılışta yaptığı konuşmada, nitelikli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında aile sağlığı merkezlerinin önemli bir role sahip olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Antalya'nın en hızlı büyüyen ilçesi Kepez'e başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm hizmetleri en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Devletimiz sağlık hizmetlerinde Kepez’e büyük destekler sağlıyor. Bu noktada devletimizin yaptığı yatırımlara ilave olarak hayırseverlerimizin desteği de büyük önem taşıyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı hizmetlerinin temelini oluşturuyor. Eğer bu basamağı sağlam tutarsak, diğer sağlık hizmetlerinde de başarılı bir şekilde ilerleyebiliriz. Yakın zamanda Kepez'in farklı noktalarında da benzer açılışlar yapacağız. Bu da Kepezlilere daha nitelikli ve daha hızlı sağlık hizmetleri sunmamız anlamına geliyor. Teslime-Hüseyin Acar Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim."

Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen Vali Şahin, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte binayı gezerek incelemelerde bulundu.

