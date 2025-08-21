Antalya Kepez'te Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan Haydar Ünder (42)'den haber alamayan yakınları, eve giderek Ünder'i yüzüstü hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin soruşturması sürüyor

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları ve incelemesi devam ediyor.

