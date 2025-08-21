DOLAR
Antalya Kepez'te Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Antalya Kepez Habipler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Haydar Ünder (42), evinde ölü bulundu; cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, polis soruşturması sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:57
Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta bulunan müstakil evde yaşayan Haydar Ünder (42)'den haber alamayan yakınları, eve giderek Ünder'i yüzüstü hareketsiz yatarken buldu.

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin soruşturması sürüyor

Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları ve incelemesi devam ediyor.

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım