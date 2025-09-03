Antalya Korkuteli'de İki Otomobil Çarpıştı — 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Burdur - Korkuteli yolunda gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Burdur - Korkuteli yolunda seyreden İ.U (55) idaresindeki 81-SV-ZD yabancı plakalı otomobil ile A.D (28) yönetimindeki 09 KP 799 plakalı otomobil, Garipçe Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada araç sürücüleri ile A.D'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan D.D. (29) yaralandı. Çarpışma sonucu araçta sıkışan sürücü A.D., itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

