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Antalya Kültür Yolu Festivali 2 Kasım'da Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek olan Kültür Yolu Festivali, 2-10 Kasım tarihleri arasında sanat dolu bir programla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:22
Antalya Kültür Yolu Festivali 2 Kasım'da Başlıyor

Antalya Kültür Yolu Festivali 2-10 Kasım Tarihlerinde

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 16 ilde yapılacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı olarak planlanan "Antalya Kültür Yolu Festivali" hakkında bilgi verdi. Festival, 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hazırlıklar Tamamlandı

Vali Şahin, valilikte düzenlediği basın toplantısında festival için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 11 şehirde düzenlenen festivalin bu yıl Antalya'da final yapacağının altını çizdi.

Kültürel Köprü İşlevi

Şahin, festi̇valin 'yerelden evrensele uzanan' bir kültürel köprü görevi göreceğini vurgulayarak, “Kültür ve sanat dolu 9 gün geçireceğiz. Refik Anadol'un yanı sıra Picasso, Warhol, ve Kahlo gibi sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'a Teşekkür Edildi

Vali Şahin, festivali kente kazandıran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi’ye ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Geçen yıl yoğun ilgi gören etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Şahin, festivalin huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Bu yıl Antalya’nın kültür ve sanat alanında daha da önem kazanması hedefleniyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu...

Antalya Valisi Hulusi Şahin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı "Antalya Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin'e, festivale ilişkin valilikte yaptığı açıklamada Festival Direktörü Selim Terzi (solda) ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu (sağda) da eşlik etti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu...

Antalya Valisi Hulusi Şahin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin son durağı "Antalya Kültür Yolu Festivali"ne ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin'e, festivale ilişkin valilikte yaptığı açıklamada Festival Direktörü Selim Terzi (solda) ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu (sağda) da eşlik etti.

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