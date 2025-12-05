Antalya Serik'te Çifte Gökkuşağı Heyecanı — Çiftçinin Anları Kamerada

Antalya Serik Yeşilyurt Mahallesi'nde yağmur sonrası oluşan çifte gökkuşağını gören çiftçi, heyecanını cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 20:11
Yeşilyurt Mahallesi'nde yağmur sonrası gökyüzünde iki gökkuşağı

Antalya'nın Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi semalarında, yağmurun ardından aynı anda beliren çifte gökkuşağı hem çiftçilerin hem de bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

O anları cep telefonuyla kaydeden çiftçi, gördüğü manzara karşısındaki heyecanını ve şaşkınlığını kameraya yansıttı. Kayıttaki canlı anlatım ve duygu dolu tepkiler izleyenleri tebessüm ettirdi.

Çiftçinin kayıtta yer alan sözleri şöyle: "Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Güzel bir duygu. Serik’te semalarda çift gökkuşağı. İnanılmaz anlar. Harika bir his. Bir bakın Allah ve Muhammed aşkına bir bakın. Harika, gökkuşağı tam oluştu arkadaşlar"

Bu görüntüler, bölgedeki nadir doğa olaylarından birini belgeleyerek izleyenlerde hayranlık uyandırdı.

