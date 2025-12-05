Çiçek Doktoru Ümit Ersan: Orkide ve Bitki Bakımında 'Hasta-Doktor' İlişkisi

Çiçek Doktoru Ümit Ersan anlattı

Ümit Ersan, sosyal medyada "Çiçek Doktoru" olarak tanınıyor. Videoları ve paylaşımlarıyla bitki bakımı konusunda geniş kitlelere ulaşarak takipçilerine çözüm önerileri sunuyor.

Sosyal medyada 'Çiçek Doktoru'

Sosyal medyada 'Çiçek Doktoru' olarak tanınan Ümit Ersan, "İnsanlar bitkileriyle ilgili yaşamış oldukları sorunları bana iletiyor, ben de onlara çözümler üretiyorum. Bu sayede insanlarla hasta ve doktor ilişkisi kuruyoruz" dedi.

Serüvenim annemin hediye ettiği çiçekle başladı

"Çiçek Doktoru" unvanını kendisinin bulduğunu söyleyen Ersan, "Daha öncesinde kurumsal bir firmada çalışıyordum ama çocukluğumdan beri bitkilerle ilgileniyorum. Bir de ailecek aslında bitkilerle ilgileniyoruz. Çünkü babam kabzımal, Türkiye’nin farklı noktalarından getirdiği fidanlarla doluydu bahçemiz. Ve benim de zaman içerisinde bitkilere olan merakım çok fazla artmaya başladı. Bir de 6 yaşındayken annem bana bir çiçek hediye etmişti, bir kasımpatı. Bu senin demişti. Sonra onunla başlayan bir serüvenim oldu. İşte koleksiyonlar yapmaya başladım. Kurumsal firmadan ayrıldıktan sonra bitkilere olan merakım ve ilgimi, aynı zamanda da bilgimi insanlara aktarmaya karar verdim. Peki bunu nasıl yapmalıyım diye biraz düşündüğümde ’çiçek doktoru’ olmalıyım dedim. Yani ismim aslında çiçek doktoru olmalı diye düşünerek böyle yola çıktım. ‘Çiçek Doktoru’ bu şekilde ortaya çıktı" dedi.

İnsanlarla hasta doktor ilişkisi kuruyoruz

Sosyal medya hesaplarında insanlarla sürekli olarak paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Ersan, "Örnek veriyorum orkide bakımı, benjamin bakımı ya da kaktüs bakımı gibi. İnsanlar bitkileriyle ilgili yaşamış oldukları sorunları bana yazıyor, ben de onlara çözümler üretiyorum. Aslında orada bir hasta ve doktor ilişkisi kuruyoruz insanlarla" dedi.

Erken yaşlarda herkes bir şeyler karalar, kitap yazma serüvenim böyle başladı

Kitap yazma serüveninin de annesinin ona aldığı kasımpatıyla başladığını dile getiren Ersan, "6 yaşındaki serüvenimle başlamıştı. O bitki benim kolumda dövme olarak da yer almakta. Çünkü benim için anlamı çok büyüktü. O ergenlik dönemlerinde illa hepimiz bir şeyler yazar, karalarız. Zaman içerisinde onları da biriktirmiştim. Sonrasındaki bu bitkilerle olan profesyonel yakınlığım ve onlara olan ilgim beni daha farklı noktalara yöneltmeye başladı. Geçen yıllarda Türkiye’yi temsil ettim yurt dışında iklim krizi konferansında. Naomi Campbell ile birlikteydim. Dubai’de gerçekleşti bu etkinlik ve toplantılar. Sonrasında bu deneyimlerin hepsini de bir araya getirdiğimde bir kitap çıkıyordu ve bunu hak ediyordu" diye konuştu.

İnsanların aklına 'Çiçek Doktoru' deyince orkide geliyor

Sosyal medyada geniş bir üne sahip olduğuna değinen Ersan, "Benim hayatım tamamıyla bitkilerle devam ediyor. Şu an Yaşamkent’teyiz. İşte burada bir seramız var tamamıyla orkidelerle dolu. Bir de insanlar sosyal medyada beni çok fazla biliyorlar. Çiçek Doktoru eşittir orkide. Evet orkideleri çok seviyorum. Hem evimde hem bulunduğum alanda onlarla birebir ilgilenmek, onların üretimini yapmak ve farklı renkleri elde etmeyi çok seviyorum. Ama burada tabii ki ben tek başıma değilim. Arkada çok büyük bir ekip var. Ben sadece bu işin görünen kısmıyım diyebilirim. Eklememizin oluşturulmuş olduğu, üretilmiş olduğu, bakımını yapmış olduğu orkidelerimizdi. Şimdi sevenlerimizle buluşturuyoruz burada" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ‘ÇİÇEK DOKTORU’ OLARAK BİLİNEN ÜMİT ERSAN, "İNSANLAR BİTİKLERİYLE İLGİLİ YAŞAMIŞ OLDUKLARI SORUNLARI BANA İLETİYOR, BEN DE ONLARA ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUM. BU SAYEDE İNSANLARLA HASTA VE DOKTOR İLİŞKİSİ KURUYORUZ" DEDİ.