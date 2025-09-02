DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,62%
ALTIN
4.667,88 -1,54%
BITCOIN
4.550.521,4 -1,68%

Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi'nde 07 YIF 04 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Ercan Bahar (45) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:51
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Antalya'nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ercan Bahar (45) idaresindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı ve sürücü yaşamını yitirdi.

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bahar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belucistan'da Miting Sonrası Patlama: 4 Ölü, 17 Yaralı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
3
Bayburt'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 4 yaralı
4
Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Karabük'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
AB Konseyi Başkanı Costa: Gazze'deki insani trajediden büyük endişe

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter