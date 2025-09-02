Antalya Serik'te Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Antalya'nın Serik ilçesi Hasdümen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ercan Bahar (45) idaresindeki 07 YIF 04 plakalı kamyonet uçuruma yuvarlandı ve sürücü yaşamını yitirdi.
Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bahar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
