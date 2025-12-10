DOLAR
Isparta'da Başsız Ceset Vakası: Şüpheliler Olay Yerine Döndü

Isparta'da başsız cesedi bulunan Ferdi Özdemir'in kayıp başı için yürütülen aramalarda, uzaktan kamera görüntüleri şüphelilerin bölgeden ayrılıp yeniden döndüğünü gösterdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:54
Isparta'da başsız halde bulunan Ferdi Özdemir'in kayıp başını arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor. Olay yerini uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydı tespit edildi; kayıtlarda aracın kişilerce el fenerleriyle durdurulduğu ve ardından yakıldığı anlar görülürken, görüntülerin uzaklık ve karanlık nedeniyle plakaları ve şüphelileri net göstermediği belirtildi. Kayıtlarda şüphelilerin olaydan sonra bölgeden ayrılıp kısa süre sonra yeniden döndüklerinin tespit edilmesi, kayıp başın olay sonrası alındığı ihtimalini güçlendirdi.

Olay yeri ve keşif

Olay, Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyü'nde 4 Aralık Perşembe akşamı meydana geldi. Vatandaşların dağlık alanda yanmış bir aracın yanında hareketsiz bir kişiyi görüp 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, baş kısmı olmayan erkek cesedinin köyde kayıp olarak aranan 39 yaşındaki çoban Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. Yakınlarının teşhisiyle kimlik doğrulandı. Jandarma, Özdemir’in cenazesinin otopsi için morga kaldırılmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Otopsi raporunda Özdemir’in göğsünde üç, bel kısmında iki bıçak darbesi tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve zaman çizelgesi

Olay günü akşama ait görüntülerde Özdemir'in saat 19.55'te markete girip alışveriş yaptıktan sonra köyden ayrıldığı görülüyor. Bölgeyi uzaktan gören bir güvenlik kamerası kaydında, Özdemir’in aracının kişi ya da kişilerce el fenerleriyle önünün kesildiği ve aracın daha sonra yakıldığı anlar yer aldı. Ancak kameranın mesafesi ve hava karanlığı nedeniyle aracın durdurulmasına neden olan diğer aracın plakası ile olayı gerçekleştiren kişilerin belirgin şekilde seçilemediği ifade edildi.

Arama çalışmaları ve gözaltılar

Baş bölgesinin bulunması için sabah saatlerinde özel kadavra köpekleri, arama dedektörleri ve komando birlikleriyle arazide yoğun çalışma yapıldı. Öğleden sonra ise köyde şüpheli görülen bazı evlerde aramalar gerçekleştirildi. Olayla ilgili ilk aşamada 4 kişi sorgulandı; ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayıtlarda şüpheli veya şüphelilerin olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra yeniden bölgeye döndükleri ve birkaç dakika kaldıktan sonra tekrar ayrıldıkları tespit edildi; bu durum kayıp başın olay sonrası alındığı ihtimalini güçlendiriyor.

Vali Erin'in açıklaması

Isparta Valisi Abdullah Erin, ailenin evine taziye ziyaretinde bulunarak, "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak hunharca işlenen bir cinayete kurban gitti. Tüm ihtimaller titizlikle araştırılıyor. Bu cinayet aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram" dedi.

Soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor.

